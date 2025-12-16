Corpo su binariRiapre Avritardi 2 ore

La linea dell'Alta Velocità Roma-Firenze è stata riaperta alle 13:00, dopo un'interruzione di circa due ore. Il servizio era stato sospeso a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari vicino alla stazione di Chiusi, in provincia di Siena. La circolazione è ora tornata regolare, garantendo il normale traffico ferroviario tra le due città.

13.00 Riaperta la linea dell'Alta velocità Roma-Firenze dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari vicino alla stazione di Chiusi, in provincia di Siena. Lo rende noto Ferrovie dello Stato che parla di graduale ripresa della circolazione dei treni, sospesa dalle 9.30. Rete ferroviaria italiana riferisce di rallentamenti fino a 120 minuti,limitazioni e cancellazioni di treni.Anche la circolazione sulla linea convenzionale era stata temporaneamente sospesa, ma poi riattivata prima delle 11. Servizitelevideo.rai.it

