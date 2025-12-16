Durante un intervento in studio, Vittorio Feltri ha sorpreso tutti dichiarando di apprezzare molto Giorgia Meloni, spiazzando anche il pubblico presente. La sua affermazione ha creato un momento di tensione, evidenziando il clima di discussione che si è sviluppato intorno alla figura della leader di Fratelli d’Italia.

Iltempo.it - Corona spiazza Berlinguer: "La Meloni mi piace molto", in studio cala il gelo

Non è un mistero che il rapporto tra Vittorio Feltri e Giorgia Meloni sia di stima e affetto reciproci. Il giornalista lo conferma nel corso della puntata di martedì 16 dicembre di È sempre Cartabianca, quando Bianca Berlinguer gli chiede di commentare l'intervento della premier ad Atreju, la kermesse di FdI. "Io sono innamorato della Meloni"; afferma senza giri di parole il direttore editoriale de Il Giornale. "Il tuo è un amore a prescindere da quello che dice", commenta la conduttrice. "Si, la conosco da molti anni", risponde Feltri. Berlinguer tira in ballo il suo ospite fisso, Mauro Corona: "Anche lei è innamorato della Meloni?". Iltempo.it

