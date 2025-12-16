Corona spiazza Berlinguer | La Meloni mi piace molto in studio cala il gelo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento in studio, Vittorio Feltri ha sorpreso tutti dichiarando di apprezzare molto Giorgia Meloni, spiazzando anche il pubblico presente. La sua affermazione ha creato un momento di tensione, evidenziando il clima di discussione che si è sviluppato intorno alla figura della leader di Fratelli d’Italia.

corona spiazza berlinguer la meloni mi piace molto in studio cala il gelo

© Iltempo.it - Corona spiazza Berlinguer: "La Meloni mi piace molto", in studio cala il gelo

Non è un mistero che il rapporto tra Vittorio Feltri e Giorgia Meloni sia di stima e affetto reciproci. Il giornalista lo conferma nel corso della puntata di martedì 16 dicembre di È sempre Cartabianca, quando Bianca Berlinguer gli chiede di commentare l'intervento della premier ad Atreju, la kermesse di FdI. "Io sono innamorato della Meloni"; afferma senza giri di parole il direttore editoriale de Il Giornale. "Il tuo è un amore a prescindere da quello che dice", commenta la conduttrice. "Si, la conosco da molti anni", risponde Feltri.    Berlinguer tira in ballo il suo ospite fisso, Mauro Corona: "Anche lei è innamorato della Meloni?". Iltempo.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giorgia Meloni ospite a Carta Bianca da Bianca Berlinguer. Ascoltate e fate girare

Video Giorgia Meloni ospite a Carta Bianca da Bianca Berlinguer. Ascoltate e fate girare

corona spiazza berlinguer meloniCorona spiazza tutti: "La Meloni mi piace molto", con Berlinguer cala il gelo - Non è un mistero che il rapporto tra Vittorio Feltri e Giorgia Meloni sia di stima e affetto reciproci. iltempo.it

È sempre Cartabianca, Corona spiazza Berlinguer: "Flotilla? Tornino indietro" - Torna il consueto duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il programma in onda martedì 30 settembre su Rete 4. iltempo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.