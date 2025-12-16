Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo rivela di aver pubblicato chat private di Alfonso Signorini, accusandolo di aver favorito l’ingresso di giovani nel Grande Fratello in cambio di favori sessuali. Le sue accuse pesanti coinvolgono il direttore di Chi e figura di rilievo Mediaset, sollevando un polverone nel mondo dello spettacolo.

© Cinemaserietv.it - Corona pubblica chat private di Signorini e accusa: “Così si entrava al Grande Fratello”

Nell’ultima puntata del suo podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e opinionista e conduttore di punta di Mediaset, reo, secondo l’ex re dei paparazzi, di aver agevolato la partecipazione di diversi giovani più o meno famosi a programmi come il Grande Fratello in cambio di favori sessuali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FALSISSIMO (@falsissimo.it) In particolare, Corona riferisce in dettaglio il caso di Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello 2022 che, appunto, sarebbe stato introdotto in trasmissione a seguito di rapporti sessuali con Signorini: Corona, all’interno del programma, ha divulgato alcune chat private intercorse tra il giovane e Signorini – concesse, a quanto dice Corona – da Medugno stesso, attraverso l’intermediazione del suo manager, di nome Piscopo. Cinemaserietv.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Audio integrale RAOUL BOVA

Video Audio integrale RAOUL BOVA Video Audio integrale RAOUL BOVA

Raoul Bova vince contro Corona, oscurate le chat private - Raoul Bova porta a casa una prima vittoria, dopo lo scandalo causato dalle conversazioni e dagli audio diffusi da Fabrizio Corona, ottenendo che le chat private vengano oscurate. dilei.it

Corona, la mamma Gabriella contro Nina Moric: «Tu saresti una madre?». E lei pubblica la chat sui social - Nina Moric e l'ex suocera Gabriella Corona sarebbero ai ferri corti e lo dimostrerebbe proprio uno screenshot pubblicato dalla modella croata sul proprio profilo Instagram. leggo.it

Questa mattina, al cimitero monumentale di Acireale, alla presenza del Vicario del Questore di Catania, è stata deposta una corona di alloro del Capo della Polizia sulla tomba di Basilio Sgroi, Tenente del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, in - facebook.com facebook