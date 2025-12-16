Fabrizio Corona lancia pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini, sostenendo che il conduttore avrebbe favorito alcuni personaggi in cambio di favori personali. La polemica si accende nel mondo dello spettacolo, sollevando interrogativi su possibili dinamiche di potere e favoritismi nel panorama televisivo italiano.

© Tpi.it - Corona accusa Signorini: “Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”

Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”. Il direttore editoriale di Chi ed ex conduttore del Grande Fratello è al centro della nuova puntata di Falsissimo, il format d’inchiesta di Corona su Youtube. Secondo il paparazzo, Signorini avrebbe avuto flirt e approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo: a titolo di esempio, Corona riporta alcuni messaggi whatsapp dal contenuto esplicito scambiati dal giornalista con un ragazzo poi approdato al Grande Fratello. Ma il “sistema Signorini”, secondo Corona, sarebbe un modus operandi seguito da almeno altri 60 volti noti della televisione italiana: il paparazzo parla di un vero e proprio “MeToo italiano” con “minimo” 500 vittime negli ultimi dieci anni. Tpi.it

