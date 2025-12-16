Coro Guido Chigi Saracini Concerto in Vaticano

Il Coro Guido Chigi Saracini ha incantato il pubblico in Vaticano durante un prestigioso concerto nell’Aula Paolo VI, sotto la direzione del maestro Riccardo Muti. Alla presenza di Papa Leone XIV, l’evento ha visto l’esibizione dell’Orchestra Cherubini e del coro della Cattedrale di Siena, valorizzando un momento di grande rilevanza musicale e spirituale.

Le voci del Coro Guido Chigi Saracini risuonano in Vaticano. Si è svolto nell'Aula Paolo VI, alla presenza di Papa Leone XIV, il concerto in occasione del quale il maestro Riccardo Muti ha diretto l'Orchestra Cherubini e il Coro della Cattedrale di Siena, preparato anche per questa straordinaria occasione dal maestro Lorenzo Donati. Un appuntamento solenne, in cui è stata eseguita la 'Messa per l'incoronazione di Carlo X' di Luigi Cherubini. Un grande momento per il coro senese, nato nel 2016 dalla collaborazione tra l'Opera della Metropolitana e l'Accademia Musicale Chigiana. In occasione del concerto è stato inoltre conferito al maestro Muti il Premio Ratzinger.

