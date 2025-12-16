Coppa Shotokan a Ferrara Che successo al palasport

La Coppa Shotokan Internazionale di karate tradizionale si è svolta con grande successo al palasport di Ferrara, attirando atleti da diversi paesi. L’evento ha confermato la città come importante centro di riferimento per il karate tradizionale a livello nazionale e internazionale.

Si è conclusa con grande successo la Coppa Shotokan Internazionale di karate tradizionale, andata in scena al palasport di Ferrara, confermando la città estense come punto di riferimento nazionale e internazionale per il karate tradizionale. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Ferrara e sotto l’Alto Patronato del Consolato Generale del Giappone a Milano, alla presenza del Console Kobayashi Toshiaki, del vice prefetto Vincenzo Martorano, in rappresentanza del prefetto, e del Gonfalone ufficiale del Comune di Ferrara, a sottolineare il forte valore istituzionale dell’evento. Sport.quotidiano.net

