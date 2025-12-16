La Coppa d’Africa 2025 si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2024 al 18 gennaio 2025, rappresentando la 35ª edizione del torneo. La competizione coinvolgerà le migliori nazionali africane, con il calcio che si accenderà in diversi stadi del paese. Di seguito, il calendario, i gironi e tutte le informazioni su come seguire l’evento.

© Sport.periodicodaily.com - Coppa d’Africa 2025: calendario, gironi e dove vederla

Da sabato 21 dicembre a domenica 18 gennaio, prenderà il via, in Marocco, la Coppa d’Africa 2025, giunta alla edizione numero 35. L’ultima, disputatasi nel 2023, è stata vinta dalla Costa d’Avorio, paese ospitante. C OPPA D’AFRICA 2025: CALENDARIO E PROGRAMMA -Dal 21 al 31 dicembre 2025: fase a gironi -Dal 3 al 6 gennaio 2026: ottavi di finale -9 e 10 gennaio 2026: quarti di finale -14 gennaio 2026: semifinali -17 gennaio 2026: finale terzoquarto posto -18 gennaio 2026: finale I GIRONI E LE NAZIONALI QUALIFICATE Saranno 24 le nazionale che prenderanno parte alla competizione. Queste saranno divise in 6 gruppi, da cui usciranno le 16 qualificate( le prime due più le migliori terze) per gli ottavi di finale. Sport.periodicodaily.com

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coppa d’Africa 2025: calendario completo della fase a gironi e date delle partite - Scopri il calendario completo della fase a gironi della Coppa d’Africa 2025: date, orari e match di tutte le nazionali africane nella prima fase del torneo in Marocco ... tag24.it