Cooperazione europea esperti a confronto al Liceo ' Manzoni'

16 dic 2025

Al Liceo 'Manzoni' di Caserta, esperti si confrontano sulla cooperazione europea, promuovendo dialogo e scambio di conoscenze. L'evento, organizzato in collaborazione con la Società Italiana dei Francesisti, vede la partecipazione di professionisti del settore, evidenziando l'importanza di approfondire tematiche europee e linguistiche in un contesto scolastico stimolante.

Al Liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta guidato da Adele Vairo, in collaborazione con la Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.), che presso tale Istituto ha la sede ufficiale, venerdì 19 dicembre 2025, alle 9, si terrà un seminario dal titolo EUROPA AL CENTRO: insieme per costruire. Casertanews.it

