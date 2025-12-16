Cooperazione europea esperti a confronto al Liceo ' Manzoni'
Al Liceo 'Manzoni' di Caserta, esperti si confrontano sulla cooperazione europea, promuovendo dialogo e scambio di conoscenze. L'evento, organizzato in collaborazione con la Società Italiana dei Francesisti, vede la partecipazione di professionisti del settore, evidenziando l'importanza di approfondire tematiche europee e linguistiche in un contesto scolastico stimolante.
Al Liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta guidato da Adele Vairo, in collaborazione con la Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.), che presso tale Istituto ha la sede ufficiale, venerdì 19 dicembre 2025, alle 9, si terrà un seminario dal titolo EUROPA AL CENTRO: insieme per costruire. Casertanews.it
Web Conference 15 giugno 2020 Quale futuro per l'Europa
Cooperazione europea, esperti a confronto al Liceo 'Manzoni' - Al Liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta guidato da Adele Vairo, in collaborazione con la Società Italiana dei Francesisti (S. casertanews.it
Resilience a Bruxelles: la Puglia rafforza la cooperazione europea per la Protezione Civile e la gestione delle emergenze - La prima giornata si è svolta presso l’ Emergency Response Coordination Centre (ERCC), con un incontro tecnico con gli esperti della Directorate- giornaledipuglia.com
#GiornataNazionaleSpazio Italia nello Spazio: dal lancio del satellite San Marco 1 a protagonista nella cooperazione europea Zagabria - Cons Costa a conferenza dell' Ing. Giacinto De Paris, @esa , organizzata da Ambasciata e Museo delle scienze natural x.com
Danilo Della Valle. . L’Europa dovrebbe tornare a guardare al Mediterraneo: cooperazione, lavoro, diplomazia. Siamo un crocevia di culture e commercio, non una periferia militare. Serve una nuova politica estera europea: dialogo, rispetto reciproco e cooper - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.