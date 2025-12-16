Convegno Fare ambiente il 19 dicembre a Bagheria

Un confronto aperto tra istituzioni, tecnici, professionisti e cittadini per comprendere i meccanismi amministrativi e normativi che regolano lo sviluppo del territorio, nel delicato equilibrio tra crescita produttiva, tutela ambientale, vivibilità urbana e salute. È questo l’obiettivo del. Palermotoday.it

