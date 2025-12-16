Controlli su ciclomotori e mezzi a pedalata assistita | 16 le violazioni

Nell’ambito di un'operazione congiunta, polizia locale e Motorizzazione hanno effettuato controlli su ciclomotori e mezzi a pedalata assistita a Lecce, riscontrando numerose irregolarità. L'attività mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade e il rispetto delle normative vigenti, con 16 violazioni identificate durante le verifiche.

LECCE – Polizia locale e Motorizzazione assieme per i controlli su ciclomotori e mezzi a pedalata assistita: accertate diverse irregolarità. Sono infatti 16 le violazioni al Codice della strada contestate nella giornata di ieri dagli agenti del comando leccese, durante un servizio straordinario.

BARI La Polizia Locale di Bari, a seguito dei controlli effettuati negli ultimi giorni, ha trovato 14 mezzi non regolari. Sequestrate diverse biciclette elettriche e ciclomotori truccati. Sanzionati alcuni motocicli per scarichi non omologati - facebook.com facebook

Monopattini e ciclomotori “truccati”: 14 irregolari su 16 nei controlli a Bari x.com

