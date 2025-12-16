Controlli contro il lavoro irregolare 19enne denunciata per indebita percezione dell’assegno di inclusione

Durante un’operazione di controllo, una 19enne è stata denunciata per indebita percezione dell’assegno di inclusione. L’Arma dei Carabinieri, attraverso i reparti specializzati come il Nil, intensifica le attività di contrasto al lavoro irregolare e all’illegalità, garantendo tutela e legalità nel territorio.

L’Arma dei carabinieri prosegue l’impegno nel contrasto all’illegalità non solo attraverso il controllo del territorio e il pronto intervento, ma anche grazie all’attività dei reparti specializzati come il nucleo ispettorato del lavoro (Nil), deputato alla tutela del lavoro e alla vigilanza. Cataniatoday.it 02/10/2025 CHIETI – CONTROLLI GDF CONTRO IL LAVORO NERO, SANZIONI E ATTIVITÀ SOSPESE Nella pagina sono presenti link e aggiornamenti provenienti da più fonti informative. Lavoro nero e irregolare, sospese 16 attività e deferite 40 persone, multe da oltre 280mila euro - Disposte 16 sospensioni di attività imprenditoriali, elevate multe per un totale di 283. corrieresalentino.it

Weekend di controlli serrati: scoperti 22 lavoratori irregolari e slot accese in orari non consentiti - Controlli della Guardia di Finanza nel trevigiano: lavoro nero, irregolarità fiscali, sanzioni e controlli stradali per tutelare la legalità. nordest24.it

Controlli dei Carabinieri di Catanzaro su sicurezza alimentare e lavoro irregolare - facebook.com facebook

