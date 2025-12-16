A Gragnano si è conclusa con successo la fase educativa del progetto

Si è conclusa con grande successo di pubblico la parte educativa del progetto Viva voluto dal Comune di Gragnano e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Le classi 5G e 5H della scuola Primaria locale e la 1 media hanno dato vita a uno spettacolo teatrale che è riuscito a trasmettere i valori. Ilpiacenza.it

Canicattì. Convegno della Fidapa sulla violenza alle donne. -- TRC -- Tele Radio Canicattì

"Contro gli stereotipi", a Gragnano uno spettacolo teatrale conclude il progetto "Viva" - Protagonisti gli studenti delle quinte elementari e della prima media in un percorso educativo su rispetto, inclusione e pari opportunità ... ilpiacenza.it

Ma che bella la tesi di Diamante Somma, appena laureatasi in Infermieristica. “il titolo della mia tesi era “Preconcetti e Stereotipie della figura infermieristica nell’arte cinematografica, l’obiettivo diciamo è stato indagare come il cinema italiano rappresenta la fig - facebook.com facebook