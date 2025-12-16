È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per i contributi economici destinati agli affitti. La selezione riguarda le domande presentate in risposta al bando del 13 ottobre scorso, con l’obiettivo di supportare i locatari in difficoltà. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel processo di assegnazione dei fondi di integrazione al canone di locazione.

© Lanazione.it - Contributo economico per gli affitti: pubblicata la graduatoria

Approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione riferita al bando dello scorso 13 ottobre. Le domande pervenute sono state in totale 565, di cui 494 sono state ammesse, mentre 71 escluse. "Anche quest’anno come amministrazione ci siamo impegnati a finanziare con risorse proprie del Comune, e un piccolo contributo della Regione Toscana, il contributo affitto – sottolinea la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli -. Siamo d’altronde consapevoli di come tante famiglie siano costrette ad affrontare quotidianamente problemi e difficoltà e l’alto numero di domande che abbiamo ricevuto ne è una prova tangibile. Lanazione.it

AL VIA I PAGAMENTI DEL BANDO SOSTEGNO AFFITTO:365 LE PERSONE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Contributo economico per gli affitti: pubblicata la graduatoria - Approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione ... lanazione.it