A partire dal 2026, imprese e professionisti della Regione Friuli Venezia Giulia potranno usufruire di un bonus di 10.000 euro destinato all’implementazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale. Questa misura mira a sostenere l’innovazione e l’adeguamento dei processi produttivi, favorendo la competitività delle attività locali in un contesto sempre più digitalizzato.

© Lettera43.it - Contributi FVG 2026: bonus di 10 mila euro in arrivo a imprese e professionisti

In arrivo i contributi in FVG per le imprese e i liberi professionisti che potranno disporre di un bonus di 10 mila euro per l’adeguamento dei propri processi produttivi e dei servizi all’Intelligenza Artificiale a partire dal 2026. Per questa misura, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato una dote da un milione di euro che consentirà di ottenere i contributi fino al 75 per cento delle spese ammissibili. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato l’incentivo nella giornata del 15 dicembre 2025, insieme alle altre misure contenute nella Finanziaria regionale del prossimo anno, con una particolare attenzione alle agevolazioni alle micro e piccole imprese, nonché ai liberi professionisti. Lettera43.it

