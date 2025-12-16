Contratto Funzioni Locali 2022-2024 | nuove regole su festivi e notturni tra tutela del lavoro e sostenibilità degli enti

Il Contratto Funzioni Locali 2022-2024 introduce importanti novità riguardo festivi e turni notturni, rafforzando tutela e diritti. Mentre garantisce stabilità giuridica, stimola anche riflessioni su attrattività, costi e riforme strutturali del lavoro pubblico locale. Un cambiamento che impatta direttamente sull’organizzazione quotidiana dei servizi, segnando un passo significativo nel profondo rinnovamento del settore.

Il CCNL rafforza certezze giuridiche e diritti organizzativi, ma apre una riflessione più ampia su attrattività, costi e riforma strutturale del lavoro pubblico locale Un contratto che incide sull'organizzazione quotidiana Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali 2022-2024 introduce importanti novità riguardo festivi e turni notturni, rafforzando tutela e diritti. Mentre garantisce stabilità giuridica, stimola anche riflessioni su attrattività, costi e riforme strutturali del lavoro pubblico locale.

Enti locali, il Contratto non può finanziare gli aumenti per le elevate qualificazioni - Lo ha chiarito il presidente dell’Aran Antonio Naddeo, rispondendo alle osservazioni del comitato di settore ... italiaoggi.it

Aumenti stipendi dipendenti comunali: 232 euro in più al mese e arretrati per 2.195 euro - Incrementi in caso di ravvicinato rinnovo del contratto delle Funzioni locali 2022- lettera43.it

Soddisfatte le Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo del contratto dei vigili del fuoco permanenti di Trento: "L'impegno prosegue per definire quanto inserito nell'accordo e per aprire la nuova fase di trattative" - facebook.com facebook

Comunicato stampa Aran Aran: Funzioni Centrali, via a trattativa per il contratto 2025-2027 Prossima riunione il 18 dicembre Naddeo: "Condizione inedita di tempestività, auspicabile la firma nei primi mesi del 2026" Roma, 3 dicembre 2025 - Si è aperto ogg x.com

