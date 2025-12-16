Al centro dell'attenzione il Tavolo Moda istituito dal Ministero del Made in Italy, con il ministro Adolfo Urso che annuncia il potenziamento degli strumenti di sostegno per le filiere e gli investimenti in innovazione, segnando un passo importante per lo sviluppo del settore moda italiano.

© Metropolitanmagazine.it - Continuano i lavori al Tavolo Moda, il ministro Urso: “Più strumenti per la filiera”

Durante il Tavolo della Moda istituito dal Ministero del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che “Stiamo lavorando per rafforzare gli strumenti a supporto delle filiere e degli investimenti in innovazione”. Nel corso del tavolo, sono state poi illustrate ulteriori misure sperimentali a supporto della filiera. Al Tavolo Moda si lavora sugli strumenti per la filiera. In merito a queste proposte, il ministro ha anche parlato di accordi in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Sace. Tra questi i basket bond, il Fondo rotativo per le imprese e anche un acceleratore dedicato. Metropolitanmagazine.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tiktok di Giulia salemi

Video Tiktok di Giulia salemi Video Tiktok di Giulia salemi

Continuano i lavori al Tavolo Moda, il ministro Urso: "Più strumenti per la filiera" - Durante il Tavolo della Moda istituito dal Ministero del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che “Stiamo lavorando per rafforzare gli strumenti a supporto delle filiere e degli ... msn.com