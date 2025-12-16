Continuano i lavori al Tavolo Moda il ministro Urso | Più strumenti per la filiera
Al centro dell'attenzione il Tavolo Moda istituito dal Ministero del Made in Italy, con il ministro Adolfo Urso che annuncia il potenziamento degli strumenti di sostegno per le filiere e gli investimenti in innovazione, segnando un passo importante per lo sviluppo del settore moda italiano.
Durante il Tavolo della Moda istituito dal Ministero del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che “Stiamo lavorando per rafforzare gli strumenti a supporto delle filiere e degli investimenti in innovazione”. Nel corso del tavolo, sono state poi illustrate ulteriori misure sperimentali a supporto della filiera. Al Tavolo Moda si lavora sugli strumenti per la filiera. In merito a queste proposte, il ministro ha anche parlato di accordi in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Sace. Tra questi i basket bond, il Fondo rotativo per le imprese e anche un acceleratore dedicato. Metropolitanmagazine.it
Tavolo della Moda, Urso: “Intesa unanime contro ultra-fast fashion” - Rafforzare la difesa dei consumatori, adottare misure concrete contro caporalato e lavoro irregolare, contrastare l’ultra- pambianconews.com
