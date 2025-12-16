Antonio Conte ha deciso di apportare un'importante modifica alla rosa in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan. La scelta di escludere alcuni giocatori, tra cui un elemento chiave, ha suscitato molte discussioni, evidenziando il suo approccio deciso e determinato nel gestire il gruppo in questa fase cruciale della stagione.

© Glieroidelcalcio.com - Conte non perdona, paga lui per tutti: finisce fuori squadra

Antonio Conte ha deciso di cambiare in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan: paga uno per tutti, la bocciatura fa rumore. La seconda sconfitta consecutiva ha fatto di nuovo scattare qualche allarme in casa Napoli. Dopo lo stop in Champions League contro il Benfica di Josè Mourinho è arrivato un altro ko, stavolta in campionato. Al Bluenergy Stadium gli azzurri hanno lasciato l’intera posta in palio all’Udinese di Kosta Runjaic, perdendo così il primato e scivolando al terzo posto dietro Inter e Milan. Nel post gara Conte ha fatto capire di non essere troppo sorpreso da questi inciampi, visti i tanti infortuni che lo costringono a disporre di una rosa rimaneggiata: “ Il campanello d’allarme lo do quando anche vinciamo. Glieroidelcalcio.com

La crudeltà di Salvatore Conte in Gomorra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quote scudetto, tutti dietro a Conte: quanto paga il trionfo della Juve - L'estate del pallone con il Mondiale per Club e il calciomercato, poi i preliminari delle coppe europee in attesa dell'inizio dei principali campionati europei. tuttosport.com

Napoli non perdona, ma quando ti prende… ti porta in alto. Hojlund ha conquistato la città a suon di gol, lavoro e sacrificio: doppiette pesanti, fame vera e una crescita che parla già il linguaggio di Conte. Lukaku può recuperare con calma. Davanti, il Napo - facebook.com facebook

#UdineseNapoli 1-0: #Ekkelenkamp manda ko #Conte Trasferta amara per gli azzurri che perdono contro l' #Udinese non sfruttando l'occasione del pari del #Milan per conquistare il primo posto in solitaria #seriea #SerieAEnilive #calcio #theonetv7 Segute x.com