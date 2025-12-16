Consob crescita a due cifre utili banche quotate a Milano in I sem

Nel primo semestre del 2025, le banche quotate sulla Borsa di Milano hanno registrato una crescita a due cifre negli utili, evidenziando un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente. Questo risultato riflette un periodo di forte sviluppo e consolidamento per il settore bancario italiano, che si conferma protagonista nel panorama finanziario nazionale.

Roma, 16 dic. (askanews) – Crescita a due cifre nei primi sei mesi del 2025 per le banche quotate sulla Borsa di Milano. In rialzo anche i profitti delle compagnie assicurative, mentre frenano i risultati netti delle società diverse da banche e assicurazioni. Performance positiva anche per le società negoziate sul mercato Egm (Euronext Growth Milan, il sistema multilaterale dedicato alle piccole e medie imprese). Sono questi i principali risultati che emergono dall’ultimo Bollettino Statistico Emittenti pubblicato dalla Consob, in cui si analizza l’andamento dei conti degli emittenti di diritto italiano quotati o negoziati a Milano nel corso del primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Ildenaro.it

