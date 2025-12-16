Confeugo di Chiavari 2025 con corteo storico e tradizionale scambio d' auguri

Il Confeugo di Chiavari 2025 si svolgerà sabato 20 dicembre, con un corteo storico e il tradizionale scambio di auguri. L’evento, giunto alla 35ª edizione, si terrà nel centro storico e in piazza N.S. dell’Orto, organizzato dall’Associazione O Castello, e rappresenta un momento importante delle festività natalizie della città.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle 15, a Chiavari lungo le vie del centro storico e in piazza N.S. dell'Orto si svolgerà il tradizionale Confeugo a cura dell'Associazione O Castello, giunto alla 35^ edizione.Il corteo per le vie del centro storico sarà aperto dal gonfalone do Castello portato da atlete e atleti delle società sportive locali (anche questa divenuta ormai una tradizione), a sottolineare i

Tutto pronto per il Confuoco di Chiavari - Sabato partire dalle ore 15 Chiavari rivive la cerimonia del Confeugo. radioaldebaran.it

