Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record | Alberghi? Ben vengano ma
Nel 2025, Confcommercio Lecco registra un bilancio positivo con un utile record, 77 nuovi soci e prospettive di sviluppo nel settore alberghiero, segnando un anno di crescita e consolidamento per l'associazione.
Bilancio di fine anno più che positivo per Confcommercio Lecco, che chiude il 2025 con un utile considerevole, 77 soci in più e prospettive di crescita legate allo sviluppo alberghiero della città. Durante il tradizionale incontro con la stampa di martedì 16 dicembre, il presidente Antonio. Leccotoday.it
Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record: "Alberghi? Ben vengano, ma..." - Il presidente Peccati: "Ottimi risultati e città in espansione". leccotoday.it
