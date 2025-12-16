Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record | Alberghi? Ben vengano ma

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Confcommercio Lecco registra un bilancio positivo con un utile record, 77 nuovi soci e prospettive di sviluppo nel settore alberghiero, segnando un anno di crescita e consolidamento per l'associazione.

Immagine generica

Bilancio di fine anno più che positivo per Confcommercio Lecco, che chiude il 2025 con un utile considerevole, 77 soci in più e prospettive di crescita legate allo sviluppo alberghiero della città. Durante il tradizionale incontro con la stampa di martedì 16 dicembre, il presidente Antonio. Leccotoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

confcommercio lecco chiude 2025Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record: "Alberghi? Ben vengano, ma..." - Il presidente Peccati: "Ottimi risultati e città in espansione". leccotoday.it

confcommercio lecco chiude 2025Confcommercio, rimettere il negozio retail come presidio dell'economia made in Italy - Confcommercio ha presentato al Tavolo della Moda del Mimit urgenti richieste d'intervento e un Piano Strategico del Retail della Moda, con l'obiettivo di rilanciare il commerci ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.