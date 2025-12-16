Confcommercio gli 80 anni | Grande storia e orgoglio e un futuro di innovazione

Celebrare 80 anni di Confcommercio significa riflettere su una storia ricca di successi e innovazione. In questa occasione, oltre 140 persone si sono riunite per testimoniare l’orgoglio e la forte connessione tra gli imprenditori e la “casa delle imprese”, sottolineando un passato di rilievo e un futuro orientato alla crescita e alla trasformazione.

Oltre 140 persone hanno preso parte alla serata, trasformando l'evento in una testimonianza del profondo senso di appartenenza che lega gli imprenditori alla "casa delle imprese" di Confcommercio. Un momento di condivisione impreziosito dalla partecipazione di numerose autorità civili e politiche, a dimostrazione del ruolo centrale che l'associazione ricopre nel dialogo istituzionale. Presenti, tra gli altri, l'assessore regionale Leonardo Marras, il deputato Pd Marco Simiani, il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini e i sindaci Maria Bice Ginesi (Scansano), Elena Nappi (Castiglione della Pescaia) e Federico Balocchi (Santa Fiora).

