Confcommercio Campania con il Comune di Salerno presenta l’edizione di ‘Jazz in Luce

Confcommercio Campania e il Comune di Salerno presentano l’edizione di “Jazz in Luce”, un evento che unisce musica e atmosfere magiche nel cuore della città. Ai piedi dell’albero di Natale e tra le luci delle Luci d’Artista, Piazza Portanova si anima con suoni e emozioni, inaugurando il nuovo anno salernitano all’insegna della convivialità e della grande musica.

Luci, suoni ed emozioni tornano a incontrarsi nel cuore della città. Ai piedi del grande albero di Natale, immersa nella magia delle Luci d'Artista, Piazza Portanova si prepara ad accogliere una nuova edizione di "Jazz in Luce", la rassegna musicale che apre il nuovo anno salernitano all'insegna della grande musica e della convivialità. Alla XI edizione, Jazz in Luce nasce da un'idea di Confcommercio Campania nel distretto provinciale di Salerno, grazie alla partecipazione del Comune di Salerno, il sostegno e il contributo della Camera di Commercio di Salerno e la collaborazione di Sofy Music.

