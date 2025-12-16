Conerobus tredicesime in bilico | Non ci sono ancora i soldi in cassa

Conerobus affronta un Natale difficile: le tredicesime dei lavoratori sono ancora in bilico a causa della mancanza di liquidità in cassa. La situazione finanziaria dell’azienda del TPL è critica e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro delle retribuzioni e delle condizioni lavorative del personale.

Che Natale passeranno i lavoratori di Conerobus? Al netto dei macro ragionamenti sul futuro societario dell'azienda del Tpl, mai stato così nero in passato, da qui alla vigilia di Natale ci sono alcune scadenze molto importanti per la forza lavoro di Conerobus. In particolare per i circa 400 autisti rimasti (continua infatti la fuga del personale, già 11 nel 2025 quelli che se ne sono andati e non per la pensione, ma per cambiare lavoro). La prima preoccupazione riguarda il pagamento delle tredicesime che, in teoria, dovrebbero essere riconosciute e messe in busta paga entro la seconda decade di dicembre, quindi entro venerdì prossimo.

