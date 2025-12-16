Condotta molesta dentro al locale | arrestato ricercato nel centro di Ravenna

16 dic 2025

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino rumeno, ricercato e destinatario di un provvedimento restrittivo del Tribunale, durante un intervento nel centro della città. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato di Ravenna, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nella mattinata di ieri ha tratto in arresto un cittadino rumeno destinatario di un provvedimento restrittivo del Tribunale.Nel corso di un intervento. Ravennatoday.it

