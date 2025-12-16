Condò consiglia l’Inter | L’infortunio di Dumfries una brutta perdita ecco chi andrei a prendere io a gennaio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’infortunio di Dumfries, Condò suggerisce all’Inter quali strategie adottare a gennaio. L’esperto analizza le opzioni di mercato per rinforzare il settore esterno destro, evidenziando le scelte più percorribili per sostituire efficacemente il giocatore assente e mantenere alta la competitività della squadra.

cond242 consiglia l8217inter l8217infortunio di dumfries una brutta perdita ecco chi andrei a prendere io a gennaio

© Internews24.com - Condò consiglia l’Inter: «L’infortunio di Dumfries una brutta perdita, ecco chi andrei a prendere io a gennaio»

Inter News 24 Condò consiglia l’Inter sul mercato: chi prendere a gennaio come esterno destro dopo l’infortunio di Dumfries?. L’infortunio di Denzel Dumfries e la conseguente operazione rappresentano uno snodo cruciale per la stagione dell’ Inter. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la situazione, definendo lo stop dell’olandese una perdita grave che impone riflessioni serie. Secondo l’opinionista, un club del calibro della Beneamata non può permettersi mezze misure: se si decide di intervenire sul mercato, bisogna puntare all’eccellenza, evitando profili di seconda fascia. Internews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.