Condannato in Ungheria per droga viene scovato in Italia | verrà estradato

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo condannato in Ungheria per droga è stato scoperto in Italia, a Viareggio, e sarà estradato. Ricercato con un mandato d'arresto europeo, si era rifugiato nella località toscana nel tentativo di sfuggire alla giustizia e alla condanna.

Destinatario di un mandato d'arresto europeo, si era rifugiato a Viareggio, in provincia di Lucca, nella speranza di far perdere le proprie tracce e scampare all'esecuzione della condanna. Sono stati i carabinieri di Verona a rintracciare il 49enne cittadino del Ruanda, ricercato da tempo. Veronasera.it

