Condannato in Ungheria per droga viene scovato in Italia | verrà estradato

Un uomo condannato in Ungheria per droga è stato scoperto in Italia, a Viareggio, e sarà estradato. Ricercato con un mandato d'arresto europeo, si era rifugiato nella località toscana nel tentativo di sfuggire alla giustizia e alla condanna.

Destinatario di un mandato d'arresto europeo, si era rifugiato a Viareggio, in provincia di Lucca, nella speranza di far perdere le proprie tracce e scampare all'esecuzione della condanna. Sono stati i carabinieri di Verona a rintracciare il 49enne cittadino del Ruanda, ricercato da tempo. Veronasera.it In Ungheria il consumo di alcool è aumentato durante la pandemia Condannato per droga, 49enne residente a Grezzana arrestato a Viareggio - Un 49enne residente a Grezzana, latitante e condannato per produzione e vendita di droga, è stato arrestato a Viareggio. veronaoggi.it

