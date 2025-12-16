condannato il mago di rimini che sosteneva di guarire il covid con le polverine

Il “mago” di Rimini, noto per affermazioni infondate sulla cura del Covid con polverine misteriose, è stato condannato a 10 mesi di reclusione e a una multa. Scoperto e smascherato da Striscia La Notizia con Max Laudadio, l’uomo aveva praticato esercizi abusivi di omeopatia violando sigilli e regolamenti.

Scovato e smascherato da Striscia La Notizia con l’inviato Max Laudadio, il “mago di Rimini” che sosteneva di poter guarire dal Covid e da altre malattie con filtri e misteriose polverine, è stato condannato a 10 mesi e a una multa per l’esercizio abusivo della professione di omeopata e per aver violato i sigilli dell’autorità apposti su alcune confezioni di erbe che utilizzava come medicamenti. Il Tribunale lo ha invece assolto perché il fatto non sussiste per il reato di truffa. Orfeo Bindi, 70 anni, era finito nel registro degli indagati perché prescriveva “pozioni” miracolose per prevenire il Covid, curare malanni e ridurre il cancro. Ilfattoquotidiano.it

