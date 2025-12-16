Condanna confermata per cittadino straniero a Serino | altri minori coinvolti nell’inchiesta

Un cittadino straniero residente a Serino è stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale di Napoli, nel contesto di un'inchiesta che coinvolge anche altri minori. La sentenza, confermata in via definitiva, rappresenta un altro capitolo di un procedimento penale che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

SERINO – Un uomo di trentanove anni, cittadino straniero residente stabilmente a Serino, è stato condannato a tre anni di reclusione dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, Federica Colucci. Il provvedimento segue una precedente condanna, già confermata in appello, a. Avellinotoday.it

