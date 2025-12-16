Concorso letterario Falcomatà grande successo per i piccoli poeti in erba del Radice-Alighieri

Il Concorso letterario Falcomatà ha registrato un grande successo, premiando i talentuosi giovani poeti dell’istituto Radice-Alighieri di Catona. Sabato 13 dicembre, tre studenti della scuola sono saliti sul podio del XII Concorso nazionale di poesia, svolto al Cine-Teatro Metropolitano, segnando un importante traguardo per i piccoli partecipanti e l’intera comunità scolastica.

Un traguardo di grande prestigio per l'istituto comprensivo Radice-Alighieri di Catona, che sabato 13 dicembre ha visto tre suoi giovanissimi alunni salire sul podio del XII Concorso letterario nazionale di poesia Italo Falcomatà, svoltosi nella suggestiva cornice del Cine-Teatro Metropolitano.

