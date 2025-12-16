Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO con Umbria

Sono state ufficialmente avviate le prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, rivolto a infanzia, primaria e scuola secondaria. Di seguito, le lettere estratte e gli aggiornamenti, inclusa l'Umbria, per conoscere le modalità e le date di svolgimento delle prove.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO con Umbria . Orizzontescuola.it Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto Video Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto Video Pnrr3: come prepararsi alla prova scritta del concorso! #concorso #scuola #scritto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Umbria] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. orizzontescuola.it

Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it

Concorso docenti PNRR3 Prova scritta disponibile nell’area riservata Accesso alla prova scritta computerizzata In riferimento ai DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, gli USR stanno progressivamente caricando la prova individuale all’interno dell’a - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: solo dopo il 5 dicembre e oltre sarà possibile visualizzare la prova scritta svolta ift.tt/vUe67Qf ift.tt/DV6CXNf Proseguono ancora oggi le prove scritte del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola seconda x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.