Conclusi i lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica di Fossacesia FOTO

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di Fossacesia. L’intervento, di grande importanza per la tutela ambientale e la sicurezza territoriale, ha riguardato un’area strategica situata vicino al cimitero comunale, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e salubre per la comunità.

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza permanente (Misp) dell'ex discarica comunale di Fossacesia capoluogo, un intervento di rilevanza strategica per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio, realizzato in un'area sensibile a ridosso del cimitero comunale e in prossimità del.

