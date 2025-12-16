Concerto gratuito del primo dell' anno al Teatro Alighieri | aperte le prenotazioni

Il Comune di Ravenna annuncia il tradizionale concerto gratuito del Primo dell'Anno, che si terrà il 1 gennaio 2026 alle 11:30 al Teatro Alighieri. All'interno della rassegna “Christmas Soul”, l'evento offre un'occasione speciale per salutare il nuovo anno in musica, con le prenotazioni già aperte per partecipare a questa tradizione cittadina.

Il Comune di Ravenna invita la cittadinanza a salutare il nuovo anno con il tradizionale concerto gratuito del Primo dell'Anno, che si terrà il 1 gennaio 2026 alle 11:30 al Teatro Alighieri, all'interno della rassegna “Christmas Soul”. Le prenotazioni per l'ingresso al concerto, obbligatorie per. Ravennatoday.it

