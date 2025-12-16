Concerto di Natale | Roberta Montanari canta Bowie Cohen Dalla e altri miti

Il 23 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno, si terrà un Concerto di Natale con Roberta Montanari. La cantante proporrà reinterpretazioni di brani di Bowie, Cohen, Dalla e altri grandi miti della musica internazionale, offrendo un’atmosfera speciale per le festività.

Martedì 23 dicembre, la chiesa parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno ospiterà il Concerto di Natale, con protagonista la cantante Roberta Montanari. Un appuntamento intimo e suggestivo che celebra la musica d’autore italiana e internazionale attraverso le voci e le parole di grandi artisti come. Ravennatoday.it

Sant’Agata sul Santerno. Classici della canzone con Roberta Montanari - Domani alle 21, alla chiesa parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno, si terrà il concerto di Roberta Montanari. ilrestodelcarlino.it

concerto natale roberta montanari