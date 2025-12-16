Concerto di Natale immersivo | a Miradolo il Requiem di Liszt incontra Il Giudizio Universale di De Sica
Il Castello di Miradolo presenta un'esperienza unica nel suo genere, unendo musica e arte visiva in un concerto di Natale immersivo. Il Requiem di Liszt si confronta con
Il Castello di Miradolo rinnova la sua attesa tradizione del Concerto di Natale con un progetto di straordinaria originalità. L'edizione 2025 propone un'inedita produzione immersiva curata da Avant-dernière pensée, che intreccia l'iconico film del 1961 Il Giudizio Universale di Vittorio De Sica e. Torinotoday.it
Gabriella Marolda - Concerto di Natale
«Natale sognato», il presepe immersivo a San Martino a Napoli - Sarà inaugurata martedì 17 dicembre, alle 17, presso la Spezieria della Certosa di San Martino, la mostra virtuale “Natale sognato. ilmattino.it
Stasera la Messa di Natale in tv su Rai 1 e dalle 22 il concerto 'Le Note del Natale' - La Vigilia di Natale su Rai 1 si preannuncia ricca di spiritualità e emozioni, con la programmazione dell'emittente ammiraglia. gazzetta.it
Concerto di Natale 20 dicembre – ore 20:30 Dogana Veneta, Lazise Un appuntamento speciale per entrare nel cuore delle festività attraverso la musica. Il Concerto di Natale di Armonie senza confini offrirà al pubblico una serata di grande sugges - facebook.com facebook
