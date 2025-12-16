Concerto di Natale de I Virtuosi Italiani e serata dedicata a Bach e Händel

La 27esima Stagione concertistica de I Virtuosi Italiani prosegue con due eventi natalizi il 18 e 21 dicembre nello Spazio San Pietro in Monastero, offrendo al pubblico un viaggio musicale dedicato a Bach e Händel.

Virtuose e Virtuosi in Virtuale - Concerto di Natale 2021

