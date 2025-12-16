Concerto di Natale all’IC Aurigemma | Musica e Speranza per tutta la Comunità

L’IC Aurigemma ha ospitato un concerto di Natale, un evento che ha portato musica e speranza alla comunità. Un’iniziativa che ha coinvolto bambini e adulti, creando un’atmosfera di gioia e condivisione, e riscoprendo il vero significato delle festività natalizie.

Una festa in musica carica di speranza, capace di emozionare grandi e piccini e restituire appieno lo spirito del Natale.Tanti applausi per gli allievi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado dell'IC Aurigemma di Monteforte, che si sono esibiti questo pomeriggio nella chiesa di. Avellinotoday.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Volo registra il concerto di Natale il 31 agosto. Dress code per il pubblico: «Abiti invernali e lasciate a casa i ragazzi sotto ai 14 anni» - Indossare «abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne». corriere.it CONCERTO NATALE 2024 IN SENATO, VIDEO RAI 1/ Muti con l’orchestra Cherubini: “la musica è libertà e bellezza” - Dopo il saluto del direttore Riccardo Muti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai Ministri e ai responsabili delle istituzioni (tutti presenti, tranne la Premier Meloni in missione in ... ilsussidiario.net Venerdì 19 dicembre in Sala Dante della Spezia, il Concerto di Natale del coro AMA’SCORD, promosso da Amas La Spezia e patrocinato da Comune della Spezia, Asl 5 La Spezia e AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.