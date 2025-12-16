Concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026 con Alessandra Amoroso Tananai e Fabri Fibra | ecco orari e come partecipare
Il concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026 vedrà protagonisti Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra. L'evento, in programma il 31 dicembre 2025, offrirà una serata musicale imperdibile a Roma, con orari e dettagli su come partecipare. Un'occasione unica per salutare il nuovo anno con musica dal vivo in uno dei luoghi più iconici della città.
I tre artisti scelti per il concerto al Circo Massimo il 31 dicembre 2025 sono Amoroso, Tananai e Fibra: ecco che cosa prevede la serata Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra sono i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2026 a Roma. La conf. Ilgiornaleditalia.it
Happy new year 2025 on Rome concert /capodanno 2025 concerto on circo massimo,roma.Good vibes only.
Chi ci sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma: ospiti e scaletta - Svelati i tre artisti che si esibiranno al concerto della notte di Capodanno al Circo Massimo a Roma: Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso ... fanpage.it
Concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo con RDS: cantanti, orari e line-up a Roma - Capodanno 2026 a Roma: il Circo Massimo si accende con un concerto gratuito firmato RDS. rds.it
Concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo Roma si prepara a salutare il nuovo anno con musica, energia e grandi emozioni! Un’esperienza imperdibile sul palco più iconico della città, il 31 dicembre dalle 21:00, con: Alessandra Amoroso Fabri Fib - facebook.com facebook
Concerto di Capodanno, svelati i nomi: sul palco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai x.com