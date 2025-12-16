Concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026 con Alessandra Amoroso Tananai e Fabri Fibra | ecco orari e come partecipare

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026 vedrà protagonisti Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra. L'evento, in programma il 31 dicembre 2025, offrirà una serata musicale imperdibile a Roma, con orari e dettagli su come partecipare. Un'occasione unica per salutare il nuovo anno con musica dal vivo in uno dei luoghi più iconici della città.

I tre artisti scelti per il concerto al Circo Massimo il 31 dicembre 2025 sono Amoroso, Tananai e Fibra: ecco che cosa prevede la serata Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra sono i tre artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2026 a Roma. La conf. Ilgiornaleditalia.it

