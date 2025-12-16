La musica dal vivo si conferma come la forma di intrattenimento più apprezzata a livello globale, superando cinema, sport e altre esperienze condivise. Secondo i report di Live Nation, i concerti rappresentano un fenomeno culturale in continua crescita, coinvolgendo milioni di spettatori e confermando il ruolo centrale della musica dal vivo nel panorama dell'intrattenimento contemporaneo.

© Lapresse.it - Concerti, report Live Nation: “Sono forma di intrattenimento più amata al mondo”

La musica dal vivo è oggi la forma di intrattenimento più amata al mondo davanti a cinema, sport e qualunque altra esperienza condivisa. Solo nel 2025 oltre 130 milioni di fan hanno acquistato un biglietto per almeno un concerto, mentre l’affluenza negli stadi che hanno ospitato questi eventi ha registrato un incremento record, triplicando rispetto all’anno precedente. Lo riporta il report globale di Live Nation, secondo cui “circa il 70% degli intervistati, tra fare sesso e vedere un concerto, sceglierebbe senza esitazioni il concerto. Negli ultimi anni i concerti sono diventati ben più che semplici eventi: tappe di vita, momenti simbolici da vivere e ricordare, esperienze sensoriali immersive e totalizzanti – si legge in un comunicato – Oltre l’80% degli intervistati afferma che la musica dal vivo rafforza i legami familiari, mentre quasi il 70% organizza veri e propri viaggi dedicati (per un totale stimato di circa 60 miliardi di chilometri, l’equivalente di 83. Lapresse.it

