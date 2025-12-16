Concerti dell' Avvento | l' appuntamento per il Natale di Latina
Il 18 dicembre, nella Cattedrale San Marco di Latina, si terrà il quinto concerto della XXV edizione dei Concerti dell’Avvento. Un appuntamento che si inserisce in un contesto di grande significato simbolico e comunitario, offrendo un momento di riflessione e musica in preparazione al Natale.
The Greatest Gift Live from Monte Bianco, Italy
Al santuario di Madonna in Campagna a Gallarate i “Canti di Natale” con il coro aMiCincoro - Un appuntamento pensato per accompagnare la comunità nel tempo dell’Avvento attraverso la musica e la narrazione. varesenews.it
Natale, Rovereto: due concerti tra sinfonica e grande oratorio - L’Orchestra Haydn il 18 dicembre e il Messiah di Händel nell’orchestrazione di Mozart il 21 dicembre per la Stagione Filarmonica ... ladigetto.it
Secondo appuntamento con le "Abendmusiken 2025 - Concerti spirituali dell’Avvento", domenica 14 dicembre alle 16.30 presso la Collegiata di San Leonardo a Verbania Pallanza. "Come, come to celebrate!" Organo Concertante - Giuseppe Sammartini, l’Hä - facebook.com facebook
Al Gemelli di scena il Concerto per l’Avvento e la presentazione della “Casa dei Bambini”. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com
