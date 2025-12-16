Con il conguaglio Irpef e il ritorno delle addizionali locali il primo assegno pensionistico del 2026 può riservare sorprese sul netto percepito

A gennaio 2026, il primo assegno pensionistico può riservare variazioni nel netto percepito, a causa del conguaglio Irpef e delle nuove addizionali locali. Questo mese segna il momento di aggiornare gli importi delle pensioni, con l’applicazione degli adeguamenti inflattivi e delle trattenute fiscali riprese. Un’occasione per capire come cambieranno le pensioni nel nuovo anno.

G ennaio è tradizionalmente il mese in cui si ridisegna l’importo delle pensioni. Con il primo cedolino dell’anno entrano, infatti, in vigore gli adeguamenti legati all’inflazione, riprendono le trattenute fiscali sospese a dicembre e l’Inps effettua il conguaglio Irpef sull’anno precedente. Un insieme di fattori che può modificare in modo significativo l’assegno mensile, anche rispetto a quanto percepito fino a poche settimane prima. Nel 2026 questo passaggio sarà particolarmente delicato. Alla rivalutazione degli importi, che non si applica in modo uniforme a tutte le pensioni, si affiancherà il ricalcolo delle imposte dovute per il 2025 e tutto questo avrà degli effetti diversi sui pensionati. Iodonna.it

Pensioni, la "sorpresa" di gennaio. Conguaglio Irpef, stangata di inizio anno: ecco chi rischia tagli pesanti - Gennaio inaugura il nuovo anno pensionistico con qualche novità da tenere d’occhio, a partire dalle date di pagamento fino alle voci che compongono l’importo finale del cedolino. affaritaliani.it