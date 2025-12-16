Con Anfalkraw la persecuzione dei Kurdi in Iraq è in mostra al Centro della Pesa
Lunedì 21 dicembre alle 17:00 si inaugura presso il Centro della Pesa la mostra “Anfalkraw”, dedicata alla persecuzione dei Kurdi in Iraq. Un’occasione per esplorare una memoria spesso ignorata e dare voce alle storie di un popolo che ha subito una delle più drammatiche persecuzioni del Novecento.
Dare voce a una memoria spesso dimenticata e restituire spazio alle storie di un popolo colpito da una delle più drammatiche persecuzioni del Novecento: domenica 21 dicembre, alle 17:00, inaugura alla galleria del Centro della Pesa la mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi. Riminitoday.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.