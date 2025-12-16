Comunità Montana Taburno | rinnovata la fiducia ma Caporaso rimette il mandato

Il 10 dicembre 2025, la Comunità Montana Taburno ha rinnovato la fiducia nel presidente Caporaso, che tuttavia ha deciso di rimettere il suo mandato. La decisione si inserisce in un contesto di aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, segnando un momento significativo per l'ente e le sue future prospettive.

In data 10 dicembre 2025, con nota prot. n. 3114 – che fa seguito a precedente nota prot. 1729 del 28 luglio 2025 – è stato depositato presso la Comunità Montana del Taburno l'ennesimo documento recante la sottoscrizione di sette Consiglieri, rappresentanti della maggioranza alla guida dell'ente. Con tale atto, i firmatari hanno formalmente rinnovato la piena fiducia al Presidente Gennaro Caporaso e agli Assessori Ennio Di Maio (Frasso Telesino) e Caterina Ruggiero (Arpaia), confermandone la legittimazione politica e amministrativa. Nonostante questo inequivocabile attestato di sostegno, il Presidente ha ritenuto doveroso rimettere nelle mani dell'Assemblea il proprio mandato, con l'obiettivo di favorire l'ampliamento della maggioranza all'insieme dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Taburno.

