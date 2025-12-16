Comuni Montani La riclassificazione del Governo è una scelta sbagliata che penalizza la Ciociaria
La proposta del Governo Meloni di modificare i criteri di classificazione dei Comuni montani ha suscitato forti critiche dalla provincia di Frosinone. Secondo le autorità locali, questa riclassificazione rappresenta una scelta errata che potrebbe penalizzare la Ciociaria, evidenziando preoccupazioni e opposizione rispetto alle possibili conseguenze di tale proposta.
Forte preoccupazione e critica serrata arrivano dalla provincia di Frosinone in merito alla proposta del Governo Meloni di rivedere i criteri per la classificazione dei Comuni montani. A lanciare l'allarme è Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone e Sindaco di San Donato Val. Frosinonetoday.it
Il ministro Calderoli annuncia i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani
Presciutti (Ali), sui Comuni montani il governo divide il Paese - "La proposta di riclassificazione dei Comuni montani che il governo si appresta a presentare in Conferenza unificata rappresenta un errore grave, sia nel metodo sia nel merito. ansa.it
Autonomie locali italiane: “Il governo divide il Paese e colpisce l’Appennino” - “La proposta di riclassificazione dei Comuni montani che il Governo si appresta a presentare in Conferenza Unificata rappresenta un errore grave nel metodo e nel merito, con il rischio di produrre un ... corriereirpinia.it
Comuni montani, Calderoli cancella l’Appennino #comunimontani #appennino #ministrocalderoli #areeinterne #politica #telenostra - facebook.com facebook
#Montagna. Assemblea Uncem, l’assessore Baruffi sulla nuova legge nazionale e i criteri per definire i Comuni montani: "Una proposta irricevibile, così si tagliano il 40% dei Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo". La #notizia regioneer.it/ComuniMont x.com
