Comuni al buio stop ai black out Tecnologia in campo contro i disagi
Un incontro tecnico ha messo in luce le soluzioni tecnologiche per contrastare i blackout e le interruzioni dell’energia elettrica nei Comuni al confine con il Pavese. Promosso da Duereti, ha visto la partecipazione delle amministrazioni di Bubbiano, Calvignasco e Rosate, per affrontare i disagi legati alla stabilità della fornitura energetica.
Black out e interruzioni dell’energia elettrica nei Comuni al confine con il Pavese sono stati al centro di un incontro tecnico molto partecipato promosso da Duereti insieme alle amministrazioni comunali di Bubbiano, Calvignasco e Rosate. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra la società di distribuzione elettrica e gli enti locali, con l’obiettivo di analizzare lo stato delle reti, approfondire le criticità emerse negli ultimi mesi e illustrare i progetti di investimento programmati sul territorio. Nel corso dell’incontro, i tecnici di Duereti hanno presentato un’analisi degli eventi, soffermandosi in particolare sulle cause dei disservizi e sulle soluzioni già adottate per migliorare la continuità e la sicurezza della fornitura elettrica. Ilgiorno.it
PAPÀ ANTONIO butta in piscina la ZIAVITTORIA.. #shorts
Molti autovelox dei Comuni italiani restano “al buio”: scatta lo stop per chi non si è registrato - Molti autovelox italiani non registrati sulla piattaforma ministeriale restano inattivi, rendendo le multe impugnabili e evidenziando l’importanza della regolarizzazione degli impianti. news.fidelityhouse.eu
Ancora guasti e black out sulla linea elettrica nei Comuni del Pavese - Ancora una giornata di passione per i disservizi sulla rete elettrica che hanno colpito in particolare due Comuni del Pavese, vale a dire ... laprovinciapavese.gelocal.it
Luci di Natale cercasi (disperate)! A quanto pare, anche quest’anno il nostro Comune ha deciso di rispettare una tradizione… purtroppo tutta sua: il Natale al buio. Mentre nei comuni vicini le luci brillano già da settimane — c’è chi ha acceso alberi, chi ha illum - facebook.com facebook