Un incontro tecnico ha messo in luce le soluzioni tecnologiche per contrastare i blackout e le interruzioni dell’energia elettrica nei Comuni al confine con il Pavese. Promosso da Duereti, ha visto la partecipazione delle amministrazioni di Bubbiano, Calvignasco e Rosate, per affrontare i disagi legati alla stabilità della fornitura energetica.

© Ilgiorno.it - "Comuni al buio, stop ai black out". Tecnologia in campo contro i disagi

Black out e interruzioni dell’energia elettrica nei Comuni al confine con il Pavese sono stati al centro di un incontro tecnico molto partecipato promosso da Duereti insieme alle amministrazioni comunali di Bubbiano, Calvignasco e Rosate. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra la società di distribuzione elettrica e gli enti locali, con l’obiettivo di analizzare lo stato delle reti, approfondire le criticità emerse negli ultimi mesi e illustrare i progetti di investimento programmati sul territorio. Nel corso dell’incontro, i tecnici di Duereti hanno presentato un’analisi degli eventi, soffermandosi in particolare sulle cause dei disservizi e sulle soluzioni già adottate per migliorare la continuità e la sicurezza della fornitura elettrica. Ilgiorno.it

