L’emergenza abitativa a Modena resta una problematica urgente, come evidenziato di recente al cimitero di San Cataldo, dove sono state trovate tracce di persone che hanno soggiornato nei loculi. Il Comune si impegna con i Servizi sociali, che attualmente assistono oltre 200 persone in difficoltà.

Ilrestodelcarlino.it - Comune in campo: "Oltre 200 seguiti dai Servizi sociali"

L’emergenza abitativa continua a rappresentare una delle criticità più evidenti a Modena. A riportarla all’attenzione è quanto emerso nei giorni scorsi al cimitero di San Cataldo, dove sono state trovate tracce di persone che hanno dormito all’interno dei loculi. "Quanto accaduto nei giorni scorsi a San Cataldo ci ha profondamente scosso – le parole di Alessandra Camporota, assessora al Volontariato e terzo settore – si tratta di situazioni note ai servizi: parliamo di due persone, senza fissa dimora, già conosciute (più una terza con frequenza più occasionale per quanto riguarda gli ingressi abusivi, ndr), che purtroppo rientrano nella categoria di chi rifiuta ogni forma di accoglienza". Ilrestodelcarlino.it

Vivere in 8 mq

Comune in campo: "Oltre 200 seguiti dai Servizi sociali" - "I servizi sociali del territorio hanno attualmente in carico tra le 200 e le 250 persone senza dimora – prosegue Camporota – l’accoglienza invernale serve proprio a prevenire situazioni estreme ... msn.com