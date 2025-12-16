Comune di Livorno una pergamena per i 12 nuovi dipendenti | In 5 anni assunte oltre 630 persone

Il Comune di Livorno ha accolto dodici nuovi dipendenti nel 2025, di cui undici tramite procedure di mobilità. Nell’arco dei ultimi cinque anni, sono state assunte oltre 630 persone, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare il proprio organico e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Sono dodici i nuovi assunti dal Comune di Livorno nel corso del 2025, la maggior parte dei quali - undici - tramite procedure di mobilità. Il sindaco Luca Salvetti e l'assessora al Personale Viola Ferroni hanno consegnato loro nella giornata di martedì 16 dicembre una pergamena di benvenuto. Livornotoday.it

