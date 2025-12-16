Como nuove regole per i bar | solo tovaglie monocolore e arredi grigi

A Como, nuove normative per i bar stabiliscono regole precise sui materiali e i colori degli arredi. Tovaglie monocolore, arredi grigi antracite, porta menù e fioriere uniformi, e ombrelloni esclusivamente bianco perla sono le novità introdotte per uniformare l’aspetto delle attività commerciali.

Gli arredi dovranno essere obbligatoriamente di colore grigio antracite, così come porta menù e fioriere, ombrelloni soltanto bianco perla. Imolaoggi.it

