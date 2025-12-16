Como in ansia per Diao | infortunio all’Olimpico e Coppa d’Africa a rischio

Durante la partita contro la Roma, Assane Diao del Como ha subito un infortunio che ha interrotto la sua presenza sul campo. L'incidente ha generato preoccupazioni per il suo stato di salute e la possibilità di partecipare alla prossima Coppa d’Africa con il Senegal, in programma in Marocco. La serata all’Olimpico si è trasformata in un momento di incertezza per il giocatore e la squadra.

La serata dell'Olimpico si è trasformata in un campanello d'allarme per il Como. Nel corso del primo tempo della sfida contro la Roma, Assane Diao è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico che ora mette seriamente in dubbio la sua partecipazione alla Coppa d'Africa con il Senegal, in programma nei prossimi giorni in Marocco. Un episodio che ha cambiato il volto della partita e che apre interrogativi pesanti sul futuro immediato dell'attaccante, uno dei profili più brillanti della rosa allenata da Cesc Fabregas. Nome completo Assane Diao Diaoune Posizione Attaccante Squadra attuale Como Nazione Luogo di nascita Ndongane Data di nascita Settembre 7, 2005 00:00 Età 20 Peso (Kg) 80 Altezza (cm) 185 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 6 - Per Game Partite iniziate 4 0.

