Nell'ultimo turno di campionato, la Roma ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Como, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra di Camilla Garavaglia, nonostante la sconfitta, mantiene il quarto posto e si avvicina alle prime della classe, alimentando le speranze di un cammino competitivo nella stagione.

© Sport.quotidiano.net - Como, caduta capitale. Wesley punisce i lariani

di Camilla Garavaglia La Roma torna a sognare, a scapito del Como. La vittoria sui lariani la mantiene salda al quarto posto, a -3 dalla capolista Inter, ma soprattutto a +4 sulla Juventus dell’ex Spalletti. Una gara di imprinting, una sfida tra due degli allenatori che, in campionato, maggiormente riescono a dare un’impronta inconfondibile alla propria squadra. Gasperini da una parte, reduce da due sconfitte in campionato e una vittoria in Europa League, e Fabregas dall’altra, deciso a dimostrare la qualità del Como dopo il 4-0 al Meazza contro l’Inter. La prima mossa tra i due grandi scacchisti è dello spagnolo: 4-2-3-1 sì, ma senza un attaccante puro: con buona pace di Douvikas è Diao a fare da falso nueve. Sport.quotidiano.net

