Commercio digitale cooperazione industriale e protezione civile | Hangzhou apre alle imprese italiane

Hangzhou, centro nevralgico del commercio digitale e sede di Alibaba, si apre alle imprese italiane, diventando un importante punto di collegamento per la cooperazione industriale e la protezione civile tra Italia e Cina. La città si configura come un nuovo hub strategico per rafforzare i rapporti economici e tecnologici tra i due paesi.

Hangzhou, uno dei principali hub digitali della Cina e sede di Alibaba, diventa il nuovo snodo strategico della cooperazione economica tra Italia e Cina. Qui convergono tre direttrici chiave per il sistema produttivo italiano: l’istituzione delle Zone di Cooperazione Speciale Italia–Cina, la Global Digital Trade Expo 2026 e il lancio della Smart Civil Protection Alliance, programma internazionale dedicato alla prevenzione, gestione e recupero “smart” delle catastrofi naturali e alla resilienza urbana. A coordinare il posizionamento italiano è la Italy-China Link Association (ICLA), da oltre dieci anni interlocutore del Governo cinese per i programmi di cooperazione bilaterale. Ildenaro.it

G7, Cimmino (Confindustria): Commercio e investimenti motore di crescita sostenibile nei Paesi

